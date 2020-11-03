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Bursa'da trafikte bir anda alev topuna dönüştü! Korku dolu anlar

BURSA’da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna dönüştü. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürürken araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.

İhlas Haber Ajansı

Olay, İzmir-Bursa otoyolunun İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil otoyol üzerinde seyir halindeyken lastikleri bir anda alev aldı. Araç sürücüsü hemen otomobilini yolun sağına çekerek durdurdu ve içerisinden indi. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek yangını söndürdü. Olayda şans eseri sürücü yara almadan kurtuldu. İtfaiye erleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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