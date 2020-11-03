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Murat Övüç İzmir depremi sonrası saçını boyatınca bakın neler dedi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, İzmir'deki depremin ardından kuaförde saçını boyattığı anları paylaştı. Takipçileri tarafından eleştirilen Övüç, paylaştığı videoda sert sözler sarf etti.

Murat Övüç, Türkiye'yi yasa boğan İzmir'deki depremin ardından kuaföre gidip saçlarını yaptırdığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Takipçilerinin eleştiri yağmuruna tuttuğu Övüç, video ile yanıt verdi. Övüç'ün takipçilerine hakaret etmesi büyük tepki çekti.

Murat Övüç, "Bu gerizekalı halktan çok sıkıldım. Sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum cahil halk! 'O kadar insan öldü, neden saçını boyatıyorsun' diyorlar. Siz Allah'a karşı mı geliyorsunuz? Allah'ın verdiği felakete karşı mı geliyorsunuz? Hayat devam ediyor, dangalaklar!" ifadelerini kullandı.

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