İzmir'den bir acı haber daha! Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı

İzmir'deki deprem faciasının ardından yıkılan binalarda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında zaman ilerledikçe acı haberler de peş peşe gelmeye başladı.

Merkez üssü Ege Denizi'nde, Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bayraklı ilçesi Manavkuyu’daki Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında yapılan çalışmalarda bugün saat 07.00'de 2 kadının cansız bedenlerine ulaşıldı. Ellerinde tıbbi eldiven bulunan kişilerin binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğindeki diş hekimleri v ve Zarife Doğan'a ait olduğu belirlendi.

Diş hekimlerinin cenazeleri ambulansla, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Enkaz alanında umutlu bekleyişlerini sürdüren kadınlardan birinin, cansız bedenlerin çıkarılması sırasında 'Kızım' diye feryat ettiği duyuldu.

Arefe Yücel ve torunlarının cansız bedenine ulaşıldı

Depremde yıkılan Rızabey apartmanı enkazında aynı aileden 4'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtildi. Deniz Yücel ve Nilay Yücel’in çoçukları Lena (4), Diren (3), Feda (10) ve Vera (6) ile babaanneleri Arefe Yücel’in (60) cansız bedenlerine ulaşan ekipler enkazdan çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan 3 cansız beden daha çıkarıldı

İzmir’de merkez üssü Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonucunda Bayraklı ilçesinde bulunan Yılmaz Erbek Apartmanı, ilk iki katının çökmesiyle yan yattı. Bir süre vinç desteğiyle ayakta tutulan binanın üst katlarının ekiplerce kontrollü şekilde yıkılmasının ardından, dün akşam saatlerinden bu yana arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Ekipler sabah saatlerinde binanın enkazından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Ambulansa konulan cenazeler, kimlik tespiti için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi.