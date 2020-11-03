BIST 1.143
DOLAR 8,48
EURO 9,91
ALTIN 516,00
GÜNCEL

İzmir'den bir acı haber daha! Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yapılan arama çalışmalarında diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Taner ve Doğan'ın ellerinde tıbbi eldiven olduğu belirtildi.

İzmir'deki deprem faciasının ardından yıkılan binalarda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında zaman ilerledikçe acı haberler de peş peşe gelmeye başladı.

Merkez üssü Ege Denizi'nde, Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bayraklı ilçesi Manavkuyu’daki Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında yapılan çalışmalarda bugün saat 07.00'de 2 kadının cansız bedenlerine ulaşıldı. Ellerinde tıbbi eldiven bulunan kişilerin binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğindeki diş hekimleri v ve Zarife Doğan'a ait olduğu belirlendi. 

Diş hekimlerinin cenazeleri ambulansla, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Enkaz alanında umutlu bekleyişlerini sürdüren kadınlardan birinin, cansız bedenlerin çıkarılması sırasında 'Kızım' diye feryat ettiği duyuldu.

Arefe Yücel ve torunlarının cansız bedenine ulaşıldı

Depremde yıkılan Rızabey apartmanı enkazında aynı aileden 4'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtildi. Deniz Yücel ve Nilay Yücel’in çoçukları Lena (4), Diren (3), Feda (10) ve Vera (6) ile babaanneleri Arefe Yücel’in (60) cansız bedenlerine ulaşan ekipler enkazdan çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan 3 cansız beden daha çıkarıldı

İzmir’de merkez üssü Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonucunda Bayraklı ilçesinde bulunan Yılmaz Erbek Apartmanı, ilk iki katının çökmesiyle yan yattı. Bir süre vinç desteğiyle ayakta tutulan binanın üst katlarının ekiplerce kontrollü şekilde yıkılmasının ardından, dün akşam saatlerinden bu yana arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Ekipler sabah saatlerinde binanın enkazından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Ambulansa konulan cenazeler, kimlik tespiti için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Filmlere konu olan olay Yalova'da gerçek oldu! 27 yıl sonra gelen itiraf şoku yaşattı
İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 189'a ulaştı İçişleri Bakanlığı açıklaması
Muhittin Böcek'in son durumu açıklandı! Yemek yiyebiliyor, ancak...
Onyekuru Galatasaray'a gelmek için şart koştu
Antalya'da tur teknesi battı! Yolcuları kurtarma çalışmaları sürüyor
Sezgin Baran Korkmaz'dan alkışlanacak hareket! İzmir'de Ayda'yı kurtaran kahramanla ilgili harekete geçti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ayda bebeği 91 saat sonra enkazdan kurtaran kahraman gözyaşları içinde o anları anlattı
İzmir depreminde 91 saat sonra Ayla bebek enkazdan canlı çıkarıldı
Çukur 102. bölüm ilk sahne: 4. sezon 10. bölüm
İstanbul'da ortalık savaş alanına döndü! Tekmeler, yumruklar havada uçtu
İzmir depreminde deniz işte böyle yükseldi! Sığacık'ta 1 kişiyi boğmuştu
Kırmızı Oda 10. bölüm fragmanı
Bursa'da trafikte bir anda alev topuna dönüştü! Korku dolu anlar
Mucize Doktor 36. bölüm 2. fragmanı