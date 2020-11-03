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İzmir depreminde 91 saat sonra Ayla bebek enkazdan canlı çıkarıldı

İZMİR'de cuma meydana gelen depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayla Gezgin bebek sağ çıkarıldı.

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı. 

4 yaşındaki Ayla Gezgin isimli bir bebeğe ulaşıldı. Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.

Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.

Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayla Gezgin olduğu öğrenildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Ve Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı." paylaşımını yaptı.

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