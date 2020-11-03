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İstanbul'da ortalık savaş alanına döndü! Tekmeler, yumruklar havada uçtu

Esenyurt’ta, komşu dükkanlar arasında tadilat nedeniyle çıkan gürültüden dolayı kavga çıktı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kişiler arasındaki tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 30 Ekim Cuma günü öğle saatlerinde Esenyurt 1109. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kişiler tarafından işletilen dükkanda yapılan tadilattan çıkan gürültüden, rahatsız olan komşu iki esnaf birbirine girdi. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tadilat yaptırılan dükkanın içine gelip şikayette bulunan adama saldıran dükkan sahibine çevredeki çalışanlarda katıldı.

Yumruk yumruğa giren esnafların kavgası sokağa taştı. Kavgaya karışan bir kişi, kavga ettiği gruba bıçak çekerken, kavga çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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