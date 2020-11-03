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Ayda bebeği 91 saat sonra enkazdan kurtaran kahraman gözyaşları içinde o anları anlattı

İZMİR depreminden 91 saat sonra 4 yaşındaki Ayda Gezgin enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Ayda'yı enkaz altında bulup kurtaran İHH ekibinden Nusret Aksoy, o anları ağlayarak anlattı...

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak çıkarıldı. Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.

Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan Ayda Gezgin hastanede tedavi altına alındı. Ayda Gezgin'e enkaz altında ilk ulaşan arama kurtarma görevlisi Nusret Aksoy yaşananları anlattı. İşte o görüntüler...

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