Meral Akşener, grup toplantısında İzmir depremiyle ilgili konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İzmir'deki depremin ardından bölgeyi incelediklerini kaydeden Akşener, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını anımsattı.



Akşener, depreme karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizerek, "Felaketin siyaseti olmaz. Biz bu konuda hiçbir siyasi hesabın içinde olmadık, olmayacağız." dedi ve şunları söyledi:B"Haftasonu yaşadığımız deprem felaketi... Dolayısıyla kalbimiz İzmir'de atıyor. Hayatını kaybeden 100 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 994 yaralı vatandaşımızı da Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum.



Afetten etkilenen vatandaşlarımıza yanlarında olduğumuzu hissettirmek, yürütülen çalışmaları gözlemleyerek İYİ Parti olarak nasıl destek olabiliriz, hangi konularda destek olabiliriz, anlamak için cumartesi günü İzmir'deydik.