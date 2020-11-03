Ayda bebeğin kurtarılması anbean görüntülendi

İzmir’de meydana gelen deprem felaketinde enkaza dönen Rıza Bey Apartmanı'nda yaşam mücadelesi veren Ayda Gezgin isimli bebek, tüm Türkiye'ye umut oldu. Minik Ayda depremin üzerinden 91 saat geçmesine rağmen AFAD ve İHH’nın özverili çalışmasıyla enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Ayda’yı enkazdan çıkaran kahramanların objektiflerine yansıyan görüntülerde ekiplerin mutluluğu da dikkat çekti. Arama kurtarma ekiplerince 3 yaşındaki Ayda bebek enkazdan alkışlar eşliğinde ve gözyaşlarıyla çıkarıldı. Ayda bebek termal battaniye ile sarılarak sedye ile ambulansa alındı. Ayda bebek şu an hastanede ve sağlığı gayet iyi. Ancak Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı.