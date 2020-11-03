Devlet Bahçeli: Keşke riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grubunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları...

- Acılara birlikte göğüs gerdiğimiz sürece daha güçlü millet oluruz. Tüm suçu 2020'ye yıkmak kolaycılıktır. Keşke birkaç metrekare fazla pay almak uğruna riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi. Keşke, zemin etüdü yapılsaydı. Biraz daha fazla kazanmak uğruna betondan, demirden çalan insan müsveddelerine zamanında tepki gösterilseydi. Keşke sağlam yapılmış binaların kolonlarını kesip alan genişleten basit ve ölümcül kurnazlıklara tevessül edilmeseydi. Keşke uyarılar, hazırlanmış raporlar dikkate alınıp çöken binaların depreme dayanıklı olup olmadığı yıllar önce kontrol edilseydi. Etkili bir denetim süreci işletilebilseydi.

''Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır''

- Ne yazık ki depremin ağır faturasını mazlumlar ödemiş, suçu günahı olmayan insanlarımızın üzerini beton bloklar örtmüş ve kapatmıştır. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır. Geliyorum diyen felakete bu denli sessiz ve hareketsiz kalmak akıl karı değildir. Acılara birlikte göğüs gerdiğimiz sürece, dayanışmayı canlı tuttuğumuz müddetçe daha güçlü daha metin bir millet oluruz. Hayatları söndüren deprem değil tedbirsizliktir. Bundan kaçış yoktur. İstanbul depremi için acilen hazırlık yapılmalı.

''Siyasetlerini maskaraya çevirmiştir''

- Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi istismarın dibini boylamış, siyasetlerini maskaraya çevirmiştir. Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır. İzmir'deki depremi siyaset malzemesi yapanlar bu milletin evladı olmayanlardır. İzmirimize gavur benzetmesi yapanlar bu vatana, millete kasıt etmişlerdir.

''CHP demek karanlık demektir''

- CHP Genel Başkanı’nın depremden bir gün sonra afet alanına gitmesi mücadelenin merkezine İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni yerleştirmesi gafilliktir. Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset çukuruna yuvarlanmışlardır. CHP demek karanlık demektir. Bu kireçlenmiş zihniyetin yaptığı tek şey milletin sırtına hançer sallamaktır.

Cadılar Bayramı tepkisi

- Koronavirüsle mücadelede tedbirlere uyarsak cephemiz yıkılmayacak, varlığımız zarar görmeyecektir. Maske, mesafe, temizlik şartlarına bağlılık devamlı vurgulanırken Boğaz’a nazır mekânlarda Cadılar Bayramı düzenleyip, vur patlasın çal oynasın demek en hafif tabirle pespayeliktir. Cadı olmak için bayrama ihtiyaç yoktur. Şımarık bir şekilde hastalığı bulaştırmak cinayet olmayacak mıdır?

''Azerbaycan ordusu zafere koşmaktadır''

- Azerbaycan haklı mücadelesi sonuç almaktadır. Dağlık Karabağ işgalinin zincirlerinden hızla azat edilmektedir. Azerbaycan ordusu zafere koşmaktadır.