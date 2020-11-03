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İzmir'deki enkazdan 91 saat sonra çıkan Ayda bebek ambulansta giderken köfte ve ayran istedi

91. saat sonra enkaz altından sağ çıkarak tüm Türkiye'yi sevince boğan Ayla Gezgin'in sağlık durumu ayet iyi. 3 yaşındaki Ayda'nın ambulanstaki görüntüleri de basınla paylaşıldı.

Sağlık durumu iyi olan Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri de basınla paylaşıldı. Görüntülerde ambulansa binerken "Anne" diye seslenen Ayda, sağlık görevlisinin "Ne istiyorsun canım?" sorusu üzerine "Yemek" yanıtı veriyor. "Yemeklerden ne istiyorsun, istediğin bir yemek var mı, onu hazırlatalım" şeklindeki soruya ise Ayda, "Köfte ve ayran" şeklinde cevap veriyor. "Köfte ve ayran mı istiyorsun?" sorusuna da "evet" diye karşılık veren minik Ayda'ya sağlık personeli, "Tamam canım, tamam. Şimdi söylüyoruz babana da, amcan da burada, o yemeği de hazırlayacaklar." demesi dikkat çekiyor.

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