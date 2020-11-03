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Elif Perinçek ailesi EÜ Hastanesinde bir araya geldi

Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Seher Perinçek’in kızı 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Perinçek ailesi, Elif’in tedavi gördüğü EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde bir araya gelerek kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ’de tedavisine devam edilen Elif Perinçek’i ziyaret ederek baba Oğuz Perinçek, depremden 23 saat sonra kurtarılan Anne Seher Perinçek ile kardeşleri Elzem ve Ezel ile bir araya geldi.

Ziyarette Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, İzmir milletvekilleri Hamza Dağ ve Ceyda Bölünmez Çankırı da aile ile birlikte olup desteklerini belirttiler.

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