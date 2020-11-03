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Batman'da müşteri kılığında girdi! Kaşla göz arasında çaldı

BATMAN’da bir iş yerinde müşteri kılığına giren şahıs, cep telefonunu kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bir şahıs takı aksesuar satan iş yerine geldi. Bir süre içeride dolanan şahıs önce etrafı kolaçan etti. Çalışanların diğer müşterilerle ilgilenmesi ile müşteri kılığındaki şahıs tezgahın üzerinde bulunan cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Telefonu cebine koyan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi kaçarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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