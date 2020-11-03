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Çilekli turta nasıl yapılır tam bir lezzet şöleni!

Herkesin çok severek yediği turtayı birde çilekle birleştirince lezzetine doyum olmaz. Çilekli turta size dilim dilim mutluluk vadediyor.

Herkesin çok sevdiği bir meyve olan çilekle harika bir tatlı yapmaya ne dersiniz? Hem sağlıklı hem lezzetli bu tarife aşık olacaksınız! Hafif bir atıştırmalık olarak değerlendirebileceğiniz bu turta tarifini sizler için hazırladık! Gerekli malzemeler ve püf noktalarına dikkat ederek evinizde yapmanızı tavsiye ederiz. Hem görüntüsü hem tadıyla sizinde gönlünüzü kazanacağına eminiz...

Malzemeler

Turta hamuru için;

150 gr tereyağ, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, 3 şu bardağı un, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı su, bir çindik tuz.

Çilekli Sos için;

Yarım kilo çilek, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı su, üzerine dizmek için 8-10 tane çilek. 

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