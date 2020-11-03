Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'e yapılacak yardımları açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Toplantıda İzmir depremi konuşuldu. Kabine toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye başkanı da Tunç Soyer de katıldı. Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere 30 bin lira eşya yardımı ve taşınma parası yardımı yapılacağını açıkladı. Erdoğan depremin bilançosu hakkında da son bilgileri verdi.

Erdoğan şunları söyledi:

*110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkartılmıştır. Bin 27 yaralımız vardır. Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı 107'dir.

*Evleri hasar gören, veya evlerine girmek istemeyen depremzedeler için 2700 çadır kurulmuştur. Yıkılmış veya yıkılacak durumda bulunan binalardaki vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz. 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir.

*Evlerini taşıyacak mülk sahiplerine 15 bin lira, kiracılara 5 bin lira taşınma yardımı veriyoruz.



*İzmir depreminde iş yeri yıkılan veya hasar gören denizin taşması sebebiyle iş yeri sular altından kalan vatandaşımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecektir. En çok hasar Bayraklıdayken Bornova, Aliağa ve Seferihisar ilçelerimiz takip ediyor. Bugüne kadar İzmir'de TOKİ vasıtasıyla yapılıp teslim edilen konut sayısı da 16 776'dır.

*Deprem konutlarının inşasına 1 ay içinde başlamayı planlıyoruz.