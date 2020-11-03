Patates graten nasıl yapılır mutfakta harikalar yaratır!

Sofralarında değişik lezzet arayanlar buraya! Kalabalık sofralar için harika bir önerimiz olacak patates gratene sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz? Et veya tavuk yemeklerine harika bir yancı olacak bu enfes lezzeti mutlaka denemelisiniz. Peki patates graten nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ile patates graten tarifi!

Malzemeler;

4 orta boy patates, 1 paket krema, 1 su bardağı süt, 1 yumurta sarısı, tuz, karabiber, toz biber, kaşar peyniri.