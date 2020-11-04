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Gaziantep'te hırsızın kıyafeti görenleri şaşırttı! Kendini gizlemek için bakın ne giydi

GAZİANTEP’te evlerden takım elbiseyle hırsızlık yapan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı

Şahinbey ilçesine bağlı Binevler ve Güneş mahallelerinde meydana gelen 2 ikametten hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettiği takım elbiseli hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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