BIST 1.164
DOLAR 8,45
EURO 9,90
ALTIN 514,58
MAGAZİN

Kerimcan Durmaz Amerika'da herkesin silahlandığını söyleyip bakın ne yaptı

AMERİKA seçimleri nedeniyle herkesin silahlandığını söyleyen Kerimcan Durmaz, iç savaş şüphesiyle kendisini markete attı.

Sosyal medya hesabından peş peşe videolar yayınlayan fenomen Kerimcan Durmaz, Amerika'da kaldığı eyalette herkesin seçim sonuçlarını beklediğini ve çoğu kişinin silahlarıyla beklediğini söyledi.

Telaşla markete giden Kerimcan Durmaz, Instagram'dan yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Burada olayların patlamasına birkaç saat kaldı. Biliyorsunuz ki bugün burada seçim var. Trump kazansa da kazanmasa da büyük bir savaş çıkacağı söyleniyor. O yüzden erzak almak için markete geldik. Nereden baksanız 10 gün sokağa çıkamayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü burası korkunç. Burada silah legal ve herkes silahlanmış durumda. Hangi amaçla ve neden bilmiyorum. Anlamsız... Durumlar karışık bizde tedbirimizi alıp evimizde sakin sakin her şeyin durulmasını bekleyeceğiz."

Halkın yeni başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor. Çok sayıda Ulusal Muhafız birlikleri zırhlı araçlarla Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı. Seçim sonrası yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı önlem alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa Adliyesinde bıçaklı kavga! 4 kişi yaralandı
Barcelona iflas tehlikesiyle karşı karşıya
Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprü ücretlerine yüzde 100 zam iddiası!
Amerika'daki Türklerden Biden'a oy yok! 'Söylemleri herkesi Trump’a yöneltti'
Ayda Bebeğin babasından yürek yakan sözler! 20 dakika önce telefonla konuştum
Koronavirüs aşısı olan Prof. Necmettin Ünal'dan yeni çarpıcı açıklamalar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Afyonkarahisar'da bir gencin 1500 metrede uçarken yaptıkları görenler şaşırttı
Gaziantep'te hırsızın kıyafeti görenleri şaşırttı! Kendini gizlemek için bakın ne giydi
Öğretmenler günü şiirleri kısa duygusal 3 kıtalık 24 Kasım şiirleri
Bakan Kurum: İzmir'de konutları 1 yıl içinde teslim edeceğiz
İzmir'de yaşlı adam tsunamide aracında mahsur kaldı: Gerçekten çok korkunçtu
2 kere alkollü araç kullanma cezası 2021 kaç para oldu?
Dün gece çıkartıldı! Diş hekimi Zarife Doğan, Baran’ı tedavi ederken depreme yakalanmış
Alkollü araç kullanma cezası 2021 kaç para oldu yeni zam