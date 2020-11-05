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DGS'de ek tercihler başladı! 5-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Demirören Haber Ajansı

2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemlerinin başladığı duyuruldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, tercihlerin 5-11 Kasım tarihleri arasında alınacağını belirtti.

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ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli DGS adaylarımız, 2020-DGS ek tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 5-11 Kasım tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.

ÖSYM’nin internet sitesindeki açıklamada ise, 2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı ek tercih işlemlerinin 05 - 11 Kasım tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Ek tercih işlemlerinin, 11 Kasım saat 23.59’da sona ereceği kaydedilerek, "Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Kasım 2020 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin  https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. Ek yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır" denildi.

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