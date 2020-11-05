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Mısırlı Alim Mustafa el-Adavi Fransız mallarına boykot fetvası sonrası tutuklandı

Mısırlı Alim Mustafa el-Adavi, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulunduktan sonra Mısırlı yetkililer tarafından tutuklandı.

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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamaları ile Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolarıyla karşılandı.

Macron'a tepki olarak; Türkiye, Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas gibi birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanması teklifi geldi.

Sisi boykota karşı 

Mısır'da askeri darbe ile iktidar olan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ise, yaptığı açıklamada, Macron'un hakaret karikatürlerine sahiplenmesine tepki göstermiş ama boykot kararlarını eleştirmişti.

Fransa ile yakın ilişkilerini korumak isteyen Sisi, Mısır'da boykot çağrılarının kesilmesi yönünde talimatını verdi.

Boykot çağrısı yapan tutuklanıyor

Sisi'nin bu çağrısı sonrası Mısırlı Alim Mustafa el-Adavi de Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulunduktan sonra Mısırlı yetkililer tarafından tutuklandı.

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