BIST 1.164
DOLAR 8,45
EURO 9,90
ALTIN 514,58
HABER /  DÜNYA

Japonya'da kabus geri döndü! 330 bin tavuk yok edilecek

Anadolu Ajansı

Japonya'nın batısındaki Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakası tespit edildiği bildirildi. 330 bin tavuğun itlaf edilmesi kararı verildi.

Abone ol

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Kagawa'nın Seto İç Denizi'ne bakan Mitoyo şehrindeki bir tavuk çiftliğinde çok sayıda tavuk telef oldu. Çiftlik yöneticilerinin eyaletteki besi hayvanları hijyen merkezine durumu bildirmesi üzerine yapılan detaylı araştırmada, kümeste H5 tipi kuş gribi tespit edildi. Bunun üzerine kümesteki yaklaşık 330 bin tavuğun itlaf edilmesi kararı verildi. Öte yandan çiftliğin 3 kilometre çevresinde tavukların dolaştırılması ve yumurta nakliyatı ile 10 kilometre çapına sevk edilmesi yasaklandı.

Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Nogami Kootaroo, düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin Başbakan Suga Yoşihide'nin bilgilendirildiğini belirtti. Bakan Nogami, "Bir salgını önlemekte ilk eylem önemli ve eyalet idaresi ile iş birliği halinde bakanlığımız tüm tedbirleri almak istiyor." dedi. Kagawa'da Ocak 2018'de de bir başka çiftlikte kuş gribi tespit edilmişti. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Whatsapp'tan bomba özellik! Mesajlaşırken bunu çok seveceksiniz Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Başkanlık seçiminde son durum! Olası 3 senaryo var! İşte sonuçları değiştirebilecek eyaletler
Üniversite yatay geçişlerinde usulsüzlük! YÖK Başkanı Yekta Saraç doğruladı
Bilim Kurulu Üyesi Levent Akın'dan korkutan uyarı: Herkes hazır olsun
İstanbul'da saat 8:46'da deprem oldu! 24 saatte ikinci deprem
Nefesler tutuldu dolarda gözler ABD seçimlerinde! Sert dalgalanma
Dayanışma derneğinde skandal! Geceleri çadırda kızlara cinsel saldırı iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
Şenol Güneş: Rusya ve Macaristan maçlarını kazanmak istiyoruz
Mustafa Denizli: Teklif var ama belirli standartları olanları değerlendirmeye alıyorum
Saadet Özsırkıntı kimdir kaç yaşında Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi mi?
Gümüşhane'de beton bariyerlere çarptı! Feci şekilde can verdi
İki kez evi yandı sonra İzmir depremi yaşadı: Beynimde çığlıklar var
Yılbaşı ne zaman 2021 hangi güne denk geliyor?
Yorumlar