İki kez evi yandı sonra İzmir depremi yaşadı: Beynimde çığlıklar var

İZMİR’in Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde evi çatlayarak hasar gören Ayhan Çetik, kurulan çadırlarda yaşamaya başladı. Daha önce de iki kez evinde yangın çıktığını belirten Çetik, ‘Artık evde yaşamak istemiyorum. Evimi altın kaplasalar yaşamam” dedi.

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İzmir’de geçen hafta cuma günü meydana gelen depremde Bayraklı’daki evi çatlayarak hasar gören Ayhan Çetik, depremden komşuları sayesinde kurtulduğunu ifade etti. Deprem sırasında evde torunu Gecem ve köpeği 'Lidya’nın bulunduğunu belirten Çetik, omuzu kırık olduğu için komşuları olmasaydı torunu ve köpeğini dışarıya çıkartamayacağını ifade etti.



Çetik, “Dördüncü katta oturuyoruz. Deprem sırasında torunum Gecem ve köpeğim Lidya ile birlikteydik. Depremi çok hissettik. Kolum kırık olduğu için onları çıkarma imkanım yoktu. Komşularım bizi çıkardı. Çünkü omuzum kırık, ne torunumu ne de köpeğim Lidya’yı indiremezdim. Çok korkunç bir şeydi. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Depremde bağırdığımı hatırlıyorum. Komşularıma torunumu ve Lidya’yı almalarını söyledim. Dört katı nasıl indiğimi hatırlamıyorum” dedi.







"Dayanılacak gibi değil"

Yaşadığı depremin kendisinin psikolojisini bozduğunu söyleyen Çetik, bir süre çadırda kalmaya devam etmek istediğini, evinde yaşamak istemediğini dile getirdi. Çetik, “Evime gitmek istemiyorum. Asla giremem. Çok korkunçtu. Evimi altın kaplasalar, evinize gidin size trilyon veriyoruz deseler asla girmem. Dayanılacak gibi değil” diye konuştu.







"Beynimde çığlıklar var"

Daha önce kaldığı evin yandığını, sonraki evinin de çıkan yangında bir odasının kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Çetik, “Pazara alışverişe gitmiştim. Kızım, oğlum ve torunlarım evdeydi. Geldiğimde sadece kızımın elinde bir yastık ve telefon vardı. Evsiz kaldık. Kayınvalideme sığındık. Hatay Nokta’dan ev tuttuk. Orada yaşamaya başladım. Bir süre sonra, elektrikli battaniyeden tekrar bir yangın çıktı. Bu kez evimizin bir odası yandı. Yangından sonra da işte depremi yaşadık ama bana bu çok ağır geldi. Evde yaşamak istemiyorum. Beynimde çığlıklar var. Yangınlardan dolayı psikolojik tedavi görüyordum şimdi çok daha kötüyüm.” diyerek anlattı.