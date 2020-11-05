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Bağdat, PKK’nın Peşmergeye saldırısını kınadı

Anadolu Ajansı

Irak merkezi hükümeti, terör örgütü PKK’nın ülkenin kuzeyinde Peşmergeye saldırısını kınadı.

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Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Duhok’ta terör örgütü PKK’nın Peşmergeye saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu saldırı, Irak’ın egemenliğine saldırıdır. Ülkenin egemenliği ve güvenliğini hedef alan bu tür saldırıları durdurmak için gerekenler yapılacak." denildi.

Terör örgütü PKK mensupları dün, Duhok’un Çemanke nahiyesinde Peşmerge güçlerine saldırmıştı. Saldırıda bir Peşmerge ölürken, üç Peşmerge de yaralanmıştı.

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