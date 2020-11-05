Pelin Öztekin kimdir kaç yaşında Pelin Öztekin sevgilisi

Rasim Öztekin'in oyuncu olan kızı Pelin Öztekin geçtiğimiz gece bir mekanda tanımadığı iddia edilen bir adamla öpüşürken yakalanmadı. Çiftin samimi halleri çevredekileri rahatsız edince mekandan kovuldular. Bu haberin ardından Pelin Öztekin kimdir, kaç yaşında sevgilisi kim soruları merak edildi.

Abone ol

Mide ameliyatı olarak kısa sürede kilo veren, bambaşka biri olan oyuncu Pelin Öztekin magazin basınına bomba gibi düştü. Bir eğlence mekanında tanımadığı bir adamla öpüşen ve tavırları mekandakileri rahatsız eden Pelin Öztekin'in hayatı merak konusu oldu. Usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin hakkında merak edilenler....

Herkesin içinde öpüştüler: Beyaz TV'de Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre; Pelin Öztekin, kadın bir arkadaşıyla gittiği eğlence mekanında, iki kişiyle tanıştı. Samimiyeti ilerleten Öztek ve kimliği bilinmeyen adam, bir ara herkesin içinde öpüşmeye başladı.

Mekanda olay çıktı: Alkolün etkisiyle eğlencenin dozunu kaçıran çift, gürültü çıkararak çevredekileri rahatsız etmeye başladı. Görevlilerin uyarısı üzerine sinirlenen oyuncu ve arkadaşlarının ortalığı birbirine kattığı ileri sürüldü.

Pelin Öztekin kimdir: Hayat Bilgisi dizisinde ilk televizyon dizisine başlayan Pelin Öztekin, 2006 yılında BKM Mutfak oyuncu kadrosuna katılmıştır. Tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin nereli ve kaç yaşındadır?

PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Pelin Öztekin, 1987 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. Tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızıdır. İlk ve orta okulu İstanbul Fenerbahçe'de bulunan Nurettin Teksan okulunda tamamlamış, lise eğitimini ise Fenerbahçe Lisesin de tamamlamıştır. Orta okulu bitirdikten sonra bir sene Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro eğitimi almış ayrıca bir dönemde Fransa da Ecole des Roches da dil eğitimi almıştır. Lisenin bitmesi ile 2005 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide Demet karakteri ile izleyici karşısına ilk kez çıkmıştır. 2006 yılında BKM Mutfak Atölye oyuncuların katılarak eğitim sürecine devam etmiştir.

2007 yılında BKM'nin üstlendiği Haldun Dormen'in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı oyunda Şebnem karakteriyle rol almıştır.

Pelin Öztekin, 2012 yılında Star TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programında görev almıştır.

20 Mart 2014 tarihinde mide ameliyatı geçirerek 3,5 yıl da 86 kilo vermiştir. Güzel oyuncu Pelin Öztekin, 2 Şubat 2016 tarihinde Kıvanç Baran Arslan ile nişanlanmış ancak Temmuz ayında ayrılmışlardır.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Aşk Ağlatır (Nagehan) (TV Dizisi)

2018 – Yuvamdaki Düşman (Nil) (TV Dizisi)

2018 – Koca Koca Yalanlar (Canan) (TV Dizisi)

2016 – Hayat S¸arkısı (Zeynep) (TV Dizisi)

2015 – Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temas¸ası'(Semanur)(TV Dizisi)

2013 – I·ki Kafadar Chinese Connection (Sibel) (Sinema Filmi)

2013 – Doksanlar (Nes¸e) (TV Dizisi)

2012 – Ben Bilmem Eşim Bilir (Kendisi) (TV Dizisi)

2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)

2009 – Nes¸eli Hayat (Kasiyer) (Sinema Filmi)

2008 – 2010 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (Pelin) (TV Dizisi)

2008 – Sınıf (Gökçe) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Demet) (TV Dizisi)