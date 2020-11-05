Dilara Aksüyek yaşı kaç kimdir Dilara Aksüyek sevgilisi

Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay ile bir mekanda çok samimi yakalanan oyuncu Dilara Aksüyek'in yaşı merak konusu oldu. 33 yaşındaki Dilara Aksüyek daha önce Ceyhun Mengiroğlu ile birlikteydi. İstanbullu Gelin dizisiyle yıldızı parlayan Dilara Aksüyek kimdir, aslen nereli?Abone ol
İstanbullu Gelin dizisinin İpek'i Dilara Aksüyek Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitiren Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar dizisi Tekin’i Onur Bay’la beraberlik yaşamaya başladı. Peki, Dilara Aksüyek kimdir, kaç yaşında?
Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 tarihinde dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.
İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.
Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.
2012 Evlerden Biri-Filiz
2013 Merhamet-Şadiye
2014 Kadim Dostum- Deniz
2015 Adı Mutluluk-Dolunay
2015 Muhteşem Yüzyıl: Kösem-Mahfiruze Sultan
2016 Mahrumlar--Tanem
2017 İstanbullu Gelin- İpek Boran
2020 Arıza -Füsun Keskin