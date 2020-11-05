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İstiklal Caddesi’nde saat 22.00’de kepenkler indirildi! Koronavirüs tedbiri

İSTANBUL İstiklal Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği işletmeler saat 22.00'den sonra kepenklerini indirdi.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında, “Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00’de sona erecektir” açıklaması yapmıştı.

22.00’den sonra kepenkler indirildi

Açıklamanın ardından bugün İstanbul'da ilk uygulama gerçekleştirildi. İstiklal Caddesi’nde birçok işletme saat 22.00’den sonra kepenk indirdi.

Paket servisi

Restoranlar ise içeriye müşteri almayarak sadece telefon ile gelen siparişlere paket servisi verdi.

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