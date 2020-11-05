Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Kanıtın varsa ortaya koy

Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın dağıtılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

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Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İnce, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi 'Sadece o değil' diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum."

"Ben bu konudaki değerlendirmelerimi önümüzdeki günlerde elbette yapacağım. Ancak CHP’nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyrun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun."

1- CHP’nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi “Sadece O değil” diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum. — Muharrem İNCE (@vekilince) November 4, 2020