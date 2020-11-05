ABD seçim sonuçları! Biden mi Trump mı? Kritik saatler

ABD seçim sonuçları belli oluyor! Sandık sayımları bitti bazı eyaletlerde posta oylarının sayımına geçildi. Trump, erken saatlerde seçimleri kazandığını duyursa da bazı eyaletlerde geriye düştü. Biden ise seçimleri kazanacaklarını duyurdu.

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ABD seçimlerinde oy sayım işlemleri sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, oy sayım işlemi tamamlanmadan zaferini ilan etse de önde götürdüğü bazı eyaletlerde posta oylarının sayılmasıyla birlikte gerilere düştü. Posta oyları 12 Kasım perşembe gününe kadar kullanılabiliyor. Seçimlerdeki düğünü ise Biden'ın önde götürdüğü 3 eyalet belirleyecek.

Tüm dünyanın merakla beklediği ABD seçimlerinde sayım krizi sürüyor. Yeni başkanın yanı sıra Temsilciler Meclisi ile Senato üyelerinin seçileceği seçimlerde oy kullanma işlemi dün gece sabaha doğru sona erdi. Seçimlerin kaderini ise koronavirüs nedeniyle getirilen posta oyları belirleyecek.

Son 120 yılın en yüksek katılımı gerçekleşti

Başkanlık seçimlerinde oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi" yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre seçimlerde 160 milyon oy kullanıldığını kaydetti. Bu sonuçlar 120 yılın en yüksek katılım oranını gösteriyor.

Posta oyları belirleyici olacak

ABD seçimlerinin kaderini ise posta yoluyla kullanılan oylar belirleyecek. Cumhuriyetçilerin tercihi sandık olurken Demokratların ise posta yolunu tercih ettikleri bu nedenle Trump'ın önde götürdüğü bazı eyaletlerde dengeyi değiştiren şeyin ise bu posta oyları olduğu belirtildi.

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Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ABD seçimlerinde 50 eyaletten 7'sinde henüz sonuç net değil. Bu eyaletler ve delege sayıları şöyle:

Oy sayımının tamamlanması beklenen eyaletler:

Wisconsin: 10 seçim kurulu delegesi var. Oyların yüzde 99'u sayıldı, Biden yaklaşık yüzde 0,6 oy farkı ile önde.



Arizona: 11 delegesi var. Biden yaklaşık yüzde 3 önde. Oy sayımı devam ediyor.



Georgia: 16 delegesi var. Trump yaklaşık yüzde 2 önde. Şimdiye kadar yüzde 93'ü tamamlanan oy sayımı devam ediyor.



Postayla kullanılan oyların sayım yerine ulaşması için son tarihin 6 Kasım olduğu eyalet:

Pennsylvania: 20 delegesi var. Oyların yaklaşık yüzde 80'i sayıldı. Posta ile gelen oylar için son gün 6 Kasım Cuma. Trump yaklaşık yüzde 8 önde.



Şimdiye kadar bu eyalette postayla kullanılan oylardan büyük çoğunlukla Demokratlar çıktı.



Postayla gönderilen oyların ulaşması ve sayılması için son gün 10 Kasım Salı olan eyaletler:

Nevada: 6 delegesi bulunuyor. Biden yüzde 0,6 önde. Bu eyalette de postayla kullanılan oyların çoğunluğunda şimdiye kadar Biden öndeydi.



Alaska: 3 delegesi bulunuyor. Trump yaklaşık yüzde 30 önde.



Kuzey Carolina'da da postayla kullanılan oyların sayımı için son gün 12 Kasım Perşembe, dolayısıyla buradaki kesin sonuç da bu tarihten sonra belli olacak. 15 delegesi bulunuyor. Trump yaklaşık yüzde 1,5 önde.

Sonuçların bu gece yetişemese de kısa zamanda açıklanması beklenen Georgia'da ve bu gece sonuçlanması beklenen Wisconsin ve Arizona'da oy oranlarının mevcut durumunu koruması durumunda, Başkan'ın belirleneceği eyaletler Nevada ve Pennsylvania olacak.



Trump'ın işi giderek zorlaşıyor

Bu 3 eyalette şu anki durumun korunması halinde Biden'ın 264 delegesi oluyor. Trump'ın da 233 delegesi oluyor.

Cuma günü sonuçların açıklanması beklenen Nevada'da da Biden çok küçük bir farkla önde olduğu yarışı yine önde bitirirse, Başkanlık koltuğu için yeterli delegeye ulaşmış oluyor.

Nevada'yı Trump'ın kazanması durumunda Biden'ın başkanlık için tek şansı, Pennsylvania'da veya Kuzey Carolina'da arayı kapatarak bu eyaletlerden gelecek 20 ya da 15 delegeyi kazanmak kalacak.

Trump, Michigan sonuçlarına itiraz etti

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Michigan’ı da kazandığımızı duyuruyoruz” ifadelerini kullandı:

“Seçim oylaması amacıyla (yasal gözlemcilere izin vermeyen) Pennsylvania, Georgia ve Kuzey Carolina’da Büyük bir Trump zaferi olduğunu ilan ettik. Buna ek olarak şimdi de Michigan’da zafer kazandığımızı duyuruyoruz, eğer çok fazla bildirilen çöpe atılmış büyük oranda oylar gerçekten varsa…”

Michigan'ı Biden kazandı

ABD başkanlık seçimlerinin kritik eyaletlerinden Michigan'da oyların yüzde 98'i sayıldı. Joe Biden'ın, 16 delegesi bulunan eyaleti kazandığı belirtiliyor.

Wisconsin'den sonra Michigan'ı kazanması Joe Biden'ı Beyaz Saray'a götürecek yolun önemli bir uğrağı olabilir. Bu aşamadan sonra Biden'ın Nevada ya da Pennsylvania'yı kazanması başkanlık yarışında ipi göğüslemesi anlamına gelecek.

Biden: Kazanan biz olacağız

ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden açıklamalarda bulundu. Biden "Uzun bir sayım sürecinin ardından açık bir şekilde söyleyebilirim ki yeterli delegeye sahibim. Sayma işlemi bittiğinde kazanan biz olacağız." dedi.

Cumhuriyetçiler Pensilvanya için zafer ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanya direktörü Bill Stepien, Pensilvanya eyaletini kazandıklarını ilan etti.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya yöneticisi Wisconsin eyaletindeki oyların yeniden sayılmasını talep edecek.

ABD seçim takvimi

6 Kasım Cuma- Pennsylvania oy sayımı devam edecek

10 Kasım Salı - Nevada ve Alaska'da postayla oy kullanmanın son günü

12 Kasım Perşembe- North Carolina postayla oy kullanmanın son günü