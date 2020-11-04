Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın Millet İttifakının bozulması için uğraş verdiğini söyleyerek bunun için İYİ Parti'yi dağıtma hesapları yapıldığını ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, bir kez daha erken seçim çağrısını yineledi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'yi Millet İttifakını bozmaya çalışmakla suçladı. Bu konuda ciddi para harcandığını ileri süren Kılıçdaroğlu, HDP'ye alternatif bir Kürt partisi için hazırlık yürütüldüğünü de iddia etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu Gündem Özel programında Taha Akyol ve Elif Çakır'ın konuğu oldu. Kılıçdaroğlu Ankara'dan gerçekleştirilen canlı yayında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşması için erken seçime gitmek zorunda olduğunu tekrarlayan Kılıçdaroğlu, ekonomide yaşananların her geçen gün topluma olan maliyetinin artacağını özellikle de bundan fakir kesimin etkileneceğini ileri sürdü.

CHP'nin yasaklandığı dönemde yok edildiği bilinen arşivinin Devlet Arşivleri'nde ortaya çıktığını ilk kez duyuran Kılıçdaroğlu, "İki bürokrat geldi. 'yanmadı bizde' dedi. Bize verin dedik ama vermediler. Sonra Bir kopyasını alabildik" dedi.

"Kur'an neden yasaklanmış?"

Belgelerin birçok konuya ışık tuttuğunu ifade eden Kılıçdaroğlu "Erdoğan, belge gösteriyor, 'CHP Kur'an'ı yasaklattı' diye. Bakıyorsunuz belgede gerekçe var. Yanlış yazılmış, yasaklanmış. Mevlid yasaklandı deniyor ama belgeye göre portakal suyu bile Mevlid'in içine girmiş. Bu yüzden yasaklanmış.

"Millet İttifakını bozmak için ciddi paralar harcıyorlar"

İktidarın Millet İttifakı'nı bozmak için türlü 'operasyonlara' başvurduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Ciddi paralar vermek, teklif etmek ve bu çerçevede ittifakı bozmak istiyorlar. Bunu biliyorum ama buna karşın önce ittifak üzerinde 'Acaba İYİ Parti'yi dağıtabilir miyiz'in üzerinde durdular. FETÖ suçlaması şeye benziyor beğenmedikleri insanı eskiden PKK'lı diye suçluyorlardı şimdi de en taze suçlama aracı FETÖ oldu. İktidarı yöneten kişi karşısındaki kişiyi FETÖ ile suçluyor ama elinde hiçbir delil yok. İYİ Parti üzerinde oynadılar burada da beklediklerini bulamadılar.

Alternatif Kürt partisi iddiası

Millet ittifakını parçalamak istiyorlar. HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler.

Ben bunu biliyorum. Ayrı bir parti kurmak için ciddi paralar ortaya koyuyorlar. Para hazır gel deniyor.

CHP'ye yakın medyaya el attılar

Bizim üzerimize oynadılar, oynamaya çalıştılar oynuyorlar da. Şöyle bir taktik izliyorlar. Bize ulaşan bilgilerden... 'Biz şu Kılıçdaroğlu'nu bir şekilde halletmemiz lazım. E nasıl halledeceğiz?' Kendi medyalarında yani bizim 'havuz medyası' olarak tanımladığımız medyada yazılanların hiçbir etkisinin olmadığını gördüler. 'O zaman biz CHP'lilerin okuduğu ya da dinlediği medya üzerinden bir şey yapabilir miyiz?' diye şöyle bir önerinin belli kesimlere belli kişilere, belli gruplara gittiğini biliyorum. 'Ya tamam bizi eleştiriyorsunuz dozunda eleştirin ama mutlaka Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi de eleştirin.' Böylece oradan bir şey yapabilir miyiz yani partinin içerisinde bir şey yapabilir miyiz diye bir arayışın içine girdiklerini de biliyorum. Buradan da bekledikleri sonucu alamayacaklar. Neden biliyor musunuz? Ya biz haklıyız. Gerçekten haklıyız.