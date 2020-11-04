Uluslararası Af Örgütü: Fransa insan hakları endişesi oluşturuyor

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) tarafından, "Fransa’daki terör karşıtı önlemler, insan hakları endişesi oluşturuyor" başlıklı rapor yayımlandı.

Raporda; ülkede 16 Ekim’de bir öğretmenin öldürülmesi, 29 Ekim’de Nice kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırılar sonrası yetkililerin kapsamlı, bağımsız, tarafsız, şeffaf ve etkili soruşturma açma zorunluluğu bulunduğu belirtildi.

Saldırıların şiddetle kınandığı vurgulanan raporda, olayların ardından İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in yaptığı açıklamaların ve duyurduğu terör karşıtı önlemlerin uluslararası insan haklarını ihlal ettiğine dair kaygılar oluşturduğu ifade edildi.

Raporda, "Örgüt, bu önlemlerin ayrım yapmama ve iade etmeme (idam olan ülkelere) ilkeleri ile dernek kurma özgürlüğünü ihlal ettiğine dair endişeler taşıyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

"Müslümanlar ayrımcılığa uğradı"

İfade özgürlüğünün reddedilemez bir hak olduğunun altı çizilen raporda; bu hakkın Fransız yetkilileri, saldırılar sonrası Müslüman ya da göçmenlerin ayrımcı davranış ve şiddete maruz kalmasını önleme, herkesin ayrımcılık, şiddete uğrama korkusu olmadan dinini ya da inancını açıklama hakkını koruma zorunluluğu bulunduğu kaydedildi.

Raporda; "Son 20 yılda Fransız yetkililer, Müslümanların din ve inanç ile ifade özgürlüğü haklarını kullanmasında ayrımcılığa yol açan, dini veya kültürel sembol ve elbiselerin giyilmesini yasaklayan kanunlar geçirdi" ifadesine yer verildi.

Ulusal güvenlik gerekçesiyle benimsenen tüm önlemlerin sadece gerekli ve ölçülü değil, ayrım yapmama ilkesine aykırı olmaması gerektiği de vurgulanan raporda, Fransa’nın Müslümanları ceza hukuku prosedürleri kapsamındaki kanıt yeterliliği bulunmayan gerekçelerle hedef alan önlemleri benimsememesi gerektiğine işaret edildi.