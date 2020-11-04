Yeni Malatyaspor'da üç kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 2 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; tüm futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandığı belirtilerek, "Testler neticesinde bir futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif vakaya rastlanılmıştır. Futbolcumuzun ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.