Öykü Serter kimdir? Öykü Serter'in tepki çeken deprem paylaşımları

Sosyal medya üzerinden yaptığı İzmir depremi açıklamalarıyla gündeme gelen Öykü Serter hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki Öykü Serter ne dedi?

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İzmir'de yaşanan deprem sonrası yaptığı eleştirilerle gündeme gelen Öykü Serter kimdir? Öykü Serter nerelidir? Öykü Serter kaç yaşında? Öykü Serter deprem sonrası ne dedi? İşte tüm detaylar;

Türk televizyonlarının başarılı ve sevilen sunucularından olan Öykü Serter aynı zamanda oyunculuk ve DJ'lik de yapmaktadır.

Öykü Serter kimdir?

26 Şubat 1975 tarihinde Ankara/ Çankaya'da dünyaya gelen Öykü Serter, TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi'nde lisansını tamamlamıştır. Ayrıca, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde de eğitim almıştır. Kurbağalama branşında yüzücüdür.

Kariyeri

Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı. 1975 tarihinde dünyaya gelen başarılı sunucu, 45 yaşındadır.

Öykü Serter evli mi?

Ekranların güzel sunucularından biri olan Öykü Serter'in adı pek çok isimle anıldı. Ancak ünlü sunucu hiç evlenmediğini şu sözlerle dile getirdi:

"Bir kere evlilik aşamasına geldim ama olmadı. Hayatı paylaşabileceğim biri karşıma çıkmayınca, yaş konusu beni hiç rahatsız etmedi. Aşk, arayınca bulunan bir şey değil. Yaş ilerledikçe daha da zorlaşıyor. Ben de çocuk gibi, hayatı çok ciddiye almayan biri olarak yoluma devam ediyorum."

Öykü Serter ne dedi?

Öykü Serter, sosyal medyaya Instagram hikayesinden paylaştığı sözlerle damga vurdu. İzmir depremi sonrası yaşadığı üzüntüyü dilek getiren Öykü Serter büyük ilgi topladı.

Serter’in açıklamasında şöyle demişti:

Bu şiddette bir depremde o evler yıkılmayıp sapasağlam kalsaydı bize mucize aslında gel gör ki, bu toprakların yokluk ve ölüm güzellemeleri, akıl, bilim ve teknolojiyle çözümlenebilecek insan odaklı meselelerin kadere yüklenmesi, siyaseten bu milletin duygusallığının suistimal edilmesi bize üç yaşındaki Aydan’ın hayata uzanan elinin mucize olduğu kabulünü mecbur kılıyor. Peki… Deprem Allah’tan ama insana verdiği akıl da... Birini kullanmadan diğerine sığınamazsınız. Sen tedbirini al gerisi Allah’tan deriz. Yani o evlerin yaşanamaz olduğunu bile bile yaşanan bu acıların suçunu Allah’a atıp tertemiz sıyrılamazsınız. Kadere rıza başka bir şey...