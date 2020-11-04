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Kendini teğmen olarak tanıtıp iş vaadiyle dolandıran fabrika çalışanı yakalandı

DİYARBAKIR'daki, 52'nci Bakım Fabrika Komutanlığı'nda işçi olarak çalışan ve kendisini teğmen ile kurumun avukatı olarak tanıtıp, iş vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Y.Y. jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Y.Y. tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmayla merkez Kayapınar ilçesinde bulunan 52'nci Bakım Fabrika Komutanlığı'nda boya ve kaporta işçisi olarak çalışan Y.Y.'nin dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla Y.Y.'yi gözaltına aldı. Y.Y.'nin kendisini teğmen ve kurumun avukatı olarak tanıtıp, işe alma vaadi işe alım konusunda yardımcı olacağı ve davalarda müdafi olacağı vaadiyle 12 nitelikli dolandırıcılık olayında 148 bin 800 TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından Y.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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