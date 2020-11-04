İzmir'de itfaiye amiri Akbulut kızından gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
İZMİR’deki itfaiye amiri Mehmet Akbulut (56) depremde ağır hasar alan binanın enkazından eşi ile 2 çocuğunu kurtardı. Akbulut, "Onları betonlar arasında görünce ayaklarımın bağı çözüldü" dedi.
İzmir İtfaiyesi’nde Güney Bölge Amirliği yapan 2 çocuk babası Mehmet Akbulut (56), İzmir’deki 6,6 büyüklüğündeki deprem öncesinde farklı bir göreve gitti. Bu sırada deprem oldu ve hemen 2 dakika sonrası Akbulut’u 18 yaşındaki kızı Simay Akbulut arayarak ‘Baba annem ve ablam ölüyor. Ne olur yardım et’ dedi ve kapattı.
Neye uğradığını şaşıran baba Akbulut, arabasına atlayarak Bayraklı ilçesindeki Egemen Apartmanı’na geldi. Ağır hasarlı binada zemin ile 1.’katta bulunan evinde çökmenin yaşandığını gören Akbulut, hemen itfaiye arkadaşlarıyla birlikte kurtarma çalışmalarına katıldı.
Akbulut, ilk başta kendisini telefonla arayan kızı Simay’ı, ardından diğer kızı Simge ile eşi Mehtap Akbulut’u kurtardı. Yaralanan Akbulut ailesi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
“Onları betonların arasında görünce ayaklarımın bağı çözüldü”
Deprem anında görevde olduğunu belirten Akbulut, o anları şu sözlerle anlattı:
"Deprem olduktan 2 dakika sonrası kızım arayarak, ‘baba ne olur bizi kurtar’ dedi. Binanın yıkıldığı hiç aklıma gelmedi. Hemen arabaya atladım, yoldayken yine kızım aradı, ‘Baba annem, ablam ölüyor. Ayaklarım duvarların altında ama ben iyiyim, annem kötü’ dedi. Müdür bey aradı ve kurtarma çalışmalarının başladığını söyledi. Trafik sıkışıktı.