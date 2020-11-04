İzmir'de itfaiye amiri Akbulut kızından gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

“Onları betonların arasında görünce ayaklarımın bağı çözüldü”

Deprem anında görevde olduğunu belirten Akbulut, o anları şu sözlerle anlattı:

"Deprem olduktan 2 dakika sonrası kızım arayarak, ‘baba ne olur bizi kurtar’ dedi. Binanın yıkıldığı hiç aklıma gelmedi. Hemen arabaya atladım, yoldayken yine kızım aradı, ‘Baba annem, ablam ölüyor. Ayaklarım duvarların altında ama ben iyiyim, annem kötü’ dedi. Müdür bey aradı ve kurtarma çalışmalarının başladığını söyledi. Trafik sıkışıktı.