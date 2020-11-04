Yeniden görülen Festus Okey davasında istenen ceza belli oldu

NİJERYA'lı Festus Okey'in 13 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi'nde bir polis tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin davada, sanık polis memurunun ''taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Nijeryalı Festus Okey'in 13 yıl önce İstanbul Beyoğlu Polis Merkezi'nde bir polis tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozularak yeniden görülen davada, savcı mütalaasını açıkladı.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Cengiz Yıldız gelmedi. Öldürülen Festus Okey'in annesi Love Odachimere Ogu ve ağabeyi Tochukwu Gameliah Ogu'nun avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, "Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden 27 Temmuz 2020 tarihli yazıyla mahkememizden gönderilen 8 Ocak 2020 tarihli yazıya bağlı istinabe istemini yerine getirilemediği" bildirildiğini tutanağa geçirdi. Festus Okey'in ailesi adına avukatlarından Olguner Olgun, "Sadece ve özellikle kurşunun maktulün omzuna 90 derece açıyla isabet etmiş olması ve el svaplarında atış artığının bulunmaması hususunun dikkate alınmasını ve olası kasıtla öldürme suçundan hüküm kurulmasını talep ediyoruz" dedi.

Savcı mütalaasını verdi

Duruşma savcısı Mustafa Eken esas hakkındaki mütalaasında, suç tarihi olan 20 Ağustos 2007 günü Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amir vekili olarak görev yapan sanık Cengiz Yıldız'ın saat 18.00 sıralarında görevli arkadaşlarıyla birlikte Beyoğlu Sakızağacı Caddesi taksi durağında şüphelendikleri maktul Festus Okey ve yanındaki kişinin bir şey sakladıklarını anlamaları üzerine üst araması yaptıkları, üzerinde kokain bulunması üzerine maktul ve yanındaki kişinin karakola getirildiği kaydedildi. Maktulün üst aramasında külotunda kokain bulunduğu, maktulün üstünü giyinirken kapıya doğru giden sanığın kemerindeki beylik tabancasını çektirmesi ve almak istemesi üzerine her ikisinin silahı kavradığı, sanığın kabza kısmından, maktulün namlu kısmından tutup çekiştirdikleri anlatıldı. Maktulün dizlerinin üzerine yerde, sanığın ise ayaktayken tabancanın ateş alarak maktulün sol köprücük kemiği yanından isabet alarak yaralandığı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen maktulün ameliyat esnasında öldüğü anlatıldı. Savcı, polis memurlarının nezarethaneye alınan şahıslarla birlikte silahla girmelerini önleyen veya silahların namluya mermi sürülmüş veya emniyetli veya emniyetsiz olarak taşınacağı yönünde bir genelge, talimat bulunmaması dikkate alınarak sanığın kast, olası kast veya bilinçli taksirle hareket ettiğine ilişkin cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığını belirtti. Savcı, polis memuru olan sanığın mesleğinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği ve maktulün ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Duruşma son savunma için ertelendi

Sanık Cengiz Yıldız'ın avukatı Vehbi Kahveci savunma için süre talep etti. Mahkeme, son savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.

Yargıtay genel kurulu kararı bozmuştu

Nijeryalı Festus Okey'in 20 Ağustos 2007'de Taksim'de gözaltına alındığı ve Beyoğlu Emniyeti'nde öldürüldüğü ileri sürülüyordu. Yargıtay Genel Kurulu, yerel mahkemenin 2014 yılında verdiği direnme kararını incelemiş ve kararı bozmuştu. Kurul, Nijerya uyruklu maktulün açık kimlik bilgilerini tespiti ile nüfus kayıt örneklerinin getirtilmesi ve katılma talep eden ile maktul arasında akrabalık bağının bulunup bulunmadığının araştırılması ve buna göre katılma isteminde karar verilmesi gerektiğini belirterek kararı bozmuştu. Okey'in Güney Afrika'da yaşayan annesi Love Ogu ve ağabeyi Tochukwu Gameliah Ogu'dan alınan ve avukatları tarafından getirdiği örneklerin Adli Tıp tarafından incelenmesine karar verilmişti. İnceleme sonucunda Love Ogu'nun Okey'in annesi, Tochukwu Gameliah Ogu'nun ise kardeşi olduğu belirlenerek Festus'un ağabeyi ve annesiyle olan kan bağı bilimsel olarak kanıtlanmıştı. Böylece mahkeme, anne ve ağabeyin davaya katılma talebini kabul etmişti.