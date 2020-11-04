Van'da kasap kardeşlere kanlı saldırı: Yol ortasında öldürüldüler
VAN'da çifte cinayet vuku buldu. Kimliği belirsiz şahıslar kasaplık yapan 2 kardeşe bıçakla saldırdı. Hastaneye kaldırılan 2 kardeş de öldü.Abone ol
Olay, Eski Erciş Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Van Yolu Caddesi'nde kasap dükkanı bulunan Metin Ayata (29) ve Emrullah Ayata (26), iş yerlerinin karşısında kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.
Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Beyoğlu'nda yangın! Alevler evi sardı yabancı uyruklu 2 kadın etkilendi