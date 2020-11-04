Barcelona iflas tehlikesiyle karşı karşıya

İspanya medyası, Lionel Messi başta olmak üzere oyuncuların aldıkları parada kesintiye gitmemeleri durumunda Barcelona'nın iflasla karşı karşıya kalacağını yazdı.

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İspanya medyası Barcelona'nın içinde bulunduğu finansal krizi yazdı. Haberlere göre; Barcelona yönetimi finansal krizle karşı karşıya. Buna göre yönetim oyuncuların aldıkları paralarda indirime gitmemesi durumunda kulüp iflasla karşı karşıya kalabilir.

Dünyanın en fazla üyesine sahip kulübünde oyuncuların, toplam 171 milyon Sterlin'lik bir indirim yapmaları gerekecek. Haftada 500 bin Sterlin kazanan Lionel Messi ve 294 bin Sterlin kazanan Antoine Griezmann başta olmak üzere, oyuncuların aldıkları parada kesinti yapması bekleniyor. Yönetim bunda anlaşamazsa kulüp iflasla karşı karşıya kalabilecek.

Corona virüs pandemi öncesi yıllık 940 milyon Sterlin'lik bir gelirin yüzde 60'ını oyunculara ödeyen Barcelona'da pandemi sonrası gelirler 746 milyon Sterlin'e düştü. Oyuncu maaşları ise yüzde 80'e çıktı.

Yönetim oyuncuların alacaklarında indirim yapmamaları durumunda anlaşmalarını daha uzun süreye yaymayı umuyor. Bu kısa sürede kulübü finansal olarak rahatlatacak; ancak uzun sürede de riskleri barındırıyor.

Barcelona'nın halihazırdaki kadrosunda sadece Marc-Andre ter Stegen, Frenkie De Jong, Clement Lenglet ve Gerard Pique alacağı paranın kesilmesi konusunda kulübple anlaştı. Yönetim ise diğer oyuncuların da anlaşmasını umuyuor. Buna karşın bazı oyuncular ise isteksiz. Kulüp oyuncularla anlaşamadığı takdirde de İspanya Futbolcular Birliği (AFE) oyuncuların bonservissiz gidebilecekleri uyarısında bulundu.

Barcelona'nın geçici başkanı Carles Tusquets ise başkanlık seçimin sene bitmeden tamamlanmasını istiyor. Tusquets, böylece seçilecek yeni başkanın kulübün finansal durumu için bir an önce gerekli kararları almasını umuyor.