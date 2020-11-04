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Fransa Bozkurtlar Hareketi'ni yasakladı! MHP ve Ülkü Ocakları ile ilgisi var mı?

FRANSA, Türk milliyetçisi Bozkurtlar hareketini yasaklanmasına dair öneri bakanlar kurulunda kabul edildi.

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Fransız hükümeti, Bozkurtlar hareketini yasakladığını açıkladı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in aşırı Türk milliyetçisi Bozkurtlar hareketini yasaklanmasına dair önerisi bakanlar kurulunda kabul edildi. MHP'den yapılan açıklamada, Bozkurtlar Hareketi'nin MHP ve Ülkü Ocakları ile bir ilgisinin olmadığını duyurulmuştu.

Karar, Dağlık Karabağ Savaşı'nı müteakip Fransa'da Ermenilerle Türkler arasında kavgalar yaşanması ve  Lyon merkezli Auvergne-Rhône-Alpes bölgesinde 1915 olaylarında öldürülmüş Osmanlı Ermenilerinin anısına kurulmuş bulunan merkeze ve anıta saldırıda bulunulmasının ardından geldi.

İki gün önce İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 'haftasonunda Lyon şehri yakınındaki Ermeni Soykırımı anıtının saldırıya uğramasının ardından hükümetin aşırı Türk milliyetçisi Bozkurtlar hareketini yasaklayacağına' dair açıklama yapmıştı.

Bunun 'ayrımcılıkla nefreti kışkırttığını ve şiddet eylemlerine karışma kapsamına girdiğini' söyleyen Darmanin, "En hafif ifadesiyle özel olarak saldırgan bir gruptan bahsediyoruz" diye söz etmişti.

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