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PKK ile Peşmerge arasında çatışma

Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi ile terör örgütü PKK arasında çatışma çıktı. Üç Peşmerge’nin yaralandığı iddia edildi.

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Geçen hafta Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi başkanı Barzani ile terör örgütü PKK arasında restleşme yaşanmıştı. Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki liderlerinden Murat Karayılan, Peşmergeler’in, PKK’nın Kuzey Irak’taki kamp bölgelerine askeri yığınak yaptığını iddia etmişti. Karayılan, “Böyle olursa bunun savaşa dönüşmesi de çok uzak bir ihtimal olmaz” diyerek Barzani yönetimini de tehdit etmişti.

Bugün de Peşmerge ile terör örgütü PKK arasında çatışma çıktı. Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw’ın haberine göre, PKK, Kuzey Irak’taki Duhok kentinin Çemanke kasabasında Peşmerge güçlerine saldırı düzenledi. Çemanke Kasabası Müdürü Elend Emir Goge, PKK’nın Peşmerge’ye silahlı saldırı düzenlediğini belirtti. Goge, saldırıda bir Peşmerge’nin öldüğünü söyledi. Sonra yapılan açıklamada ise, ölü olmadığı, üç Peşmerge’nin yaralandığı belirtildi.

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