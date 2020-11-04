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FETÖ'cü doktordan 7 kadına cinsel saldırı 30 kadına cinsel taciz

Demirören Haber Ajansı

FETÖ’nün yurtdışındaki örgüt üyeleri arasında çatlağın sosyal medya hesaplarında birbirlerini hedef göstermelerine kadar vardığı ortaya çıktı. Bir süre önce örgüt üyesi bir doktorun 7 kadına cinsel saldırı, 30 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiası FETÖ’cüler arasında paniğe neden oldu.

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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yurtdışındaki kaçak yaşayan mensupları arasında bir süredir ekonomik, sosyal hayat ve sözde ahlaki değerler konularında anlaşmazlıklar yaşandığı biliniyordu.

Ancak gizli tutulmaya çalışılan bu çatlak bazı FETÖ’cülerin sosyal medya paylaşımları ile ortaya çıktı. İddialara göre, FETÖ grupları arasında FETÖ mensubu bir doktorun 'hipnoz yoluyla ağrıları gideriyorum' diyerek 7 kadına cinsel saldırı, 30 kadına ise muayene sırasında cinsel tacizde bulunduğu iddiası  ortaya atıldı.

Örgütün firarilerinden Önder Aytaç da  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ’cü Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Haldun Çetinkanat’ın fotoğraflarını paylaşarak “Her doktor doktor mudur? O doktor bu doktor mudur?” yazdı. 

DHA’ya bilgi veren güvenlik uzmanları, cinsel saldırı iddiasının FETÖ içinde büyük paniğe neden olduğunu belirtti. FETÖ’cü Çetinkanat’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu, Türkiye’de bulunduğu dönemde de tedavi ettiği, çoğunlukla örgüt üyesi olan pek çok kadına cinsel tacizde bulunduğunu söylediler.

Örgütün kontrolündeki hastanede çalışıyordu

FETÖ’cü Çetinkanat’ın örgütün üst düzey isimlerinden İsmail Büyükçelebi’nin referansıyla elebaşı Fetullah Gülen’in güvenini kazandığı, örgüt içinde önemli bir yer edindiği ifade edildi. Örgüt üyesi Çetinkanat’ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Güney Afrika, Uganda, Mali ve ABD’de örgütsel faaliyetlerine devam ettiği bildirildi. Çetinkanat’ın örgütün kontrolündeki bir hastanede çalıştığı da öğrenildi.

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