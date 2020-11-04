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İstanbul'da esnek mesai nasıl olacak? Ali Yerlikaya duyurdu

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yeni salgın önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada ''60 yaş ve üstü çalışanlar, hamileler, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışacak.'' dedi.

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Bugün yapılan İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısının ardından açıklamalardan bulunan Vali Ali Yerlikaya kamuda yapılacak olan değişiklikleri açıkladı.

Esnek mesai detaylarını açıklayan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; ''Bireysel önlemlere uymada sorunlarımız var. Kısıtlanmış günlere geri dönmek istemiyoruz. Bu süreçte maske su kadar gerekli. İstanbul'da tüm kamu, kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesaiye geçmişti. 

''Uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz''
Şu an İstanbul'da 1405 filyasyon ekibimiz, gece gündüz demeden dünyaya örnek bir çalışma yapıyor. Bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz.

60 yaş ve üstü çalışanlar
Kamu kurum ve kuruluşlarımızda 60 yaş ve üstü çalışanların, hamilelerin, kronik hastalığı bulunanların, 10 yaş altında bulunanların idari izinli sayılarak evden çalışmasına geriye kalan personel ise haftalık olarak çalışacaklardır.

9 Kasım'dan itibaren başlayacak
İşçi ve işveren sendikalarımız, meslek odalarımız, STK'larımız ile istişareler ettik. Sanayide çalışanların 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı. 9 Kasım'dan itibaren başlayacak.''

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