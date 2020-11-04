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CHP'li Deniz Yavuzyılmaz ABD seçimleriyle ilgili idam sahnesi paylaştı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ABD’deki başkanlık seçimini Türkiye'ye bağlayarak tartışılacak bir paylaşımda bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri, 59. başkanlık seçimleri için sandık başına gitti. Büyük çekişmeye sahne olan seçimin sonuçlarının açıklanması beklenirken, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ABD'deki seçimleri Türkiye'ye bağlayan bir paylaşımda bulundu.

Takipçiler Yavuzyılmaz'a ne demek istediğini sorarken, kimileri de "başarayacaksınız" yorumunda bulundu.

CHP
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