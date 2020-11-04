Araba sürerken cep telefonu kullanma cezası 2021 kaç para oldu?

2021 yılı yaklaşırken trafik cezaları da belli olmaya başladı. Her yıl kasım ayında vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı belli oluyor. 2021 yılında Araba sürerken cep telefonu kullanma cezası 288 liradan 314 liraya çıkacak. İşte 2021 trafik cezaları listesi...

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2021 yılına yaklaşırken trafik cezalarına yapılacak yeni zamlar kesinleşti. Kasım ayında yapılan değerlendirme oranlarının ardından 2021 yılında pasaporttan, ehliyet ve kimlik harcına, motorlu taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde yaşanacak artış oranı da kesinleşti. 2021 yılında vergi, harç ve cezalar yüzde 9,11 oranında artacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 288 liradan 314 liraya, emniyet kemeri takmamanın cezası 132 liradan 144 liraya çıkacak. Yurtdışından getirilecek cep telefonlarında 2 bin 5 lira harç alınacak. İşte yeni trafik cezaları

Yeniden değerlendirme oranlarının belirlenmesinden sonra 2021 yılında pasaporttan, ehliyet ve kimlik harcına, motorlu taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde yaşanacak artış oranı da kesinleşti.



2021 yılında vergi, harç ve cezalar yüzde 9.11 oranında artacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 288 liradan 314 liraya, emniyet kemeri takmamanın cezası 132 liradan 144 liraya çıkacak. Yurtdışından getirilecek cep telefonlarından 2 bin 5 lira harç alınacak.

Motorlu taşıtlar vergisinde artış:

Her yıl kasım ayında vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı belli oluyor. Kasım ayında ekim ayı itibariyle 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen bu oran daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Bu oran değişik de uygulanabiliyor.

TÜİK’in dün açıkladığı ÜFE 12 aylık ortalamasına göre 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren harç ve cezalar eğer değiştirilmezse yüzde 9.11 olarak uygulanacak. Geçen yıl TÜİK’in açıkladığı yüzde 22.58’lik oran yeniden değerleme oranı olarak resmileşmiş ancak motorlu taşıtlar vergisi için artış oranı yüzde 12 olarak uygulanmıştı.

Eğer 2021 yılında yüzde 9.11’lik oran aynen uygulanırsa motor silindir hacmi 1.300 silindir hacmindeki bir otomobilin vergisi 964 liradan bin 52 liraya, 1.301-1.600 silindir hacmindeki otomobiller için bin 679 liradan bin 832 liraya, 1.601-1.800 silindir hacmindeki otomobiller için 2 bin 965 liradan 3 bin 235 liraya, 1.801-2.000 silindir hacmindeki otomobiller için de 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya çıkacak.

Pasaport fiyatları ne kadar artacak:

Harçlardaki artış yüzde 9.11 olacak. Buna göre 6 aylık pasaport harcı 208.3 liradan 227.2 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 304.5 liradan 332 liraya, 2 yıllık harç 497 liradan 542 liraya, 3 yıllık harç 706 liradan 770 liraya, 4 yıl ve üzeri harç ise 995 liradan 1085 liraya çıkacak. Defter bedeli de 160 liradan 174.5 liraya yükselecek.

Yurtdışından gelen telefon harcı

Yurtdışından getirilen telefon harcı da yeniden değerleme oranında artacak. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bin 838 liraya olarak uygulanan harç, 2021 yılı başından itibaren 2 bin 5 liraya yükselecek.. Kapalı alanda sigara içmenin cezasısı 188 liradan 205 liraya yükselecek.

Kırmızı ışık cezası:

Trafik cezaları da 2021 yılı başından itibaren zamlanacak. Emniyet kemeri kullanmayanların cezası 132 liradan 144 liraya, seyir halinde cep telefonu kullananların cezası 288 liradan 314 liraya, hız sınırını yüzde 10-30 aşanların cezası da 288 liradan 314 liraya çıkacak.