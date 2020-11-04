Türkiye'ye yaptırım sevdalısı Lindsey Graham, yine senatör seçildi

2003 yılından beri Senato'da bulunan Graham, 2020 seçimlerinde de Senato'ya girmeyi başardı.

Abone ol

ABD'de Senato, yeniden şekillenmeye başladı.

Ülkede düzenlenen 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, yeniden Senato'ya girdi.

GRAHAM TEKRAR SENATO'DA

Güney Carolina Senatörü Graham, Demokrat rakibi Jaime Harrison'ı yenerek koltuğunu muhafaza etti.

Graham, 2003 yılından bu yana Senato'da görev yapıyor, geçtiğimiz yıldan beri Senato Yargı Komitesi'ne başkanlık ediyor.

Trump'a yakın isimlerden

Donald Trump'a, 2016 yılındaki seçimlerden önce eleştiriler yönelten Graham, daha sonra Trump'ın Senato'daki yakın müttefiklerinden biri oldu.

Türkiye'ye birçok kez yaptırım istedi

Lindsey Graham'ın, Trump yönetimine Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep eden mektup gönderdiği biliniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektubunda Graham, "Sabır süresi çoktan doldu. Yasayı uygulamanızın zamanı geldi." ifadelerini kullanmıştı.