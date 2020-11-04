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Ukrayna salgında felaketin eşiğinde! Rekor artış

Demirören Haber Ajansı

UKRAYNA’da son 24 saatte 9 bin 524 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 420 bin 617’ye ulaştı.

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Ukrayna’da son 24 saatte 9 bin 524 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 420 bin 617’ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 199 artarak toplamda 7 bin 731’e çıktı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede koronavirüs vaka sayısının artması üzerine mağaza, kafe, restoran ve eğlence mekanlarının hafta sonları kapatılabileceğini açıkladı. Stepanov, sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ise gündemde olmadığını ifade etti. Ukrayna’nın salgında felaketin eşiğinde olduğunu belirten bakan, virüsün yayılması nedeniyle her vatandaşın kişisel sorumluluk taşıdığını vurguladı.

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