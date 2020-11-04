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Antalya'da vahşet! Boşandığı karısını ormanda öldürdü

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son kan donduran haber Antalya'dan geldi. Boşandığı eşini ormanlık alanda öldüren zanlı tutuklandı.

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 Antalya'da polisi arayarak boşandığı eşini öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Anıl K, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, boşandığı eşi Neslihan Yılmaz'ı (36) Muratpaşa ilçesi Kundu ormanlık alanında öldürdüğünü söyleyen Anıl K, dün gözaltına alınmıştı.

Zanlı, boşandığı eşiyle 8 ve 9 yaşındaki çocuklarının velayeti konusunda tartıştıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini itiraf etmişti.

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