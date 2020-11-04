Ziya Selçuk: Okullar, çarşıdan pazardan daha güvenli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk." dedi.

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Türkiye genelinde koronavirüs vakaları gün geçtiktçe hızlıca artmaya devam ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk." şeklinde konuştu.