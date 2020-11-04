Şanlıurfa'da fabrikada yangın çıktı! Alev alev yanıyor

ŞANLIURFA'da tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Alınan bilgiye göre, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Fabrika çalışanları, zarar görmemiş balyaları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.



