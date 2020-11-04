BIST 1.161
DOLAR 8,48
EURO 9,87
ALTIN 515,99
HABER /  YEREL

Şanlıurfa'da fabrikada yangın çıktı! Alev alev yanıyor

Anadolu Ajansı

ŞANLIURFA'da tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Fabrika çalışanları, zarar görmemiş balyaları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Artvin'de eşini dinlemeyip üretti şimdi siparişlere yetişemiyor! Kilosunu 20 liradan satıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: İstanbul’da beklenen deprem karşı kıyıyı da vuracak
Berat Albayrak AK Partili vekillere toplantıda söyledi dikkat çeken döviz kuru mesajı
Marmarada deprem olursa tsunamide dalgalar 200 metre içeri girebilir
Enflasyon açıklandı kira zam oranı belli oldu (Kasım 2020)
ABD seçimleri son durum! Trump 16, Biden 12 eyaleti garantiledi
Dünyayı bekleyen su tehlikesi! Listede İstanbul da var
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir Valisi duyurdu! İşte depremzedelere ödenen para miktarı
Samsun'da feci kaza! Filyasyon ekibi ölümden döndü
Meryem Uzerli evlendi mi hamile kaldığı sevgilisi kimdir?
ABD tarihi başkanlık seçimlerinde Kanye West durumu
ABD seçiminde anket şirketleri ciddi yanıldı! 7 puan önde olacak denmişti
Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı
Yorumlar