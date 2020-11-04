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Araç sahiplerinin sevinci kısa sürdü! Benzin ve motorine zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber az önce geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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Geçtiğimiz gün benzine 16 kuruş , motorine de 12 kuruş indirim yapılmıştı.  Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam gelmesi bekleniyor. 

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.58 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.64 TL’den satılıyor.

Motorinin litresi ise İstanbul’da 6.01 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.08 TL’den satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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