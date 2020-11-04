65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı mı geldi hangi illerde?

Koronavirüs vakalarının yurt genelinde artmasının ardından bazı iller için yeniden 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Erzincan, Gaziantep ve Ankara'nın Bursa'da da belirli saatlerde 65 yaş üstüne dışarı çıkma yasağı getirildi. Peki hangi illere 65 yaş yasağı geldi, hangi saatlerde sokağa çıkma yasak?

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Koronavirüs vakaları kış mevsiminin yaklaşması ile yeniden yurt genelinde artış gösterdi. Salgınla mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için bir süre sokağa çıkma yasağı uygulandıktan sonra belirli günlerde dışarı çıkma izni verilmiş, daha sonra ise bu yasak tamamen kaldırılmıştı. Konu ile ilgili son dakika açıklaması Bursa’dan geldi. Bursa'da, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara belirli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Bursa'ya kısıtlama geldi: Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.

Daha önce yapılan bazı açıklamalar şu şekildeydi:

Erzincan

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

Gaziantep:

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların saat 17.00'den sonra sebze-meyve pazarına girmesi yasaklandı.

Ankara:

Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı.