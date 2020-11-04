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Yunus Mallı'nın menajeri: Fatih Terim'le görüşüyor Galatasaray'a gelmeye hazır

Almanya'nın Wolfsburg kulübünde top koşturan Yunus Mallı'nın menajeri milli futbolcunun Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söyledi.

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Galatasaray'ın Ocak ayındaki transfer dönemi için gündeminde olduğundan bahsedilen Yunus Mallı için milli futbolcunun amcası ve temsilcisi İlhan Mallı önemli açıklamalar yaptı.

İlhan Mallı, "Yunus, Wolsfburg'ta pek fazla süre alamıyor. Teknik direktör Oliver Glasner'le yıldızı barışmadı. Elinden geleni yapıyor, her zaman hazır. Hazır olduğunu teknik heyet de söylüyor ama bir türlü süre vermiyorlar." dedi.

İlhan Mallı, şöyle devam etti: Yunus, 28 yaşında ve en verimli çağında, oynamak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Önümüze bakacağız. Galatasaray yönetimi ile bir temasımız olmadı fakat birkaç aracı aradı. Ancak biz doğrudan kulüple görüşme istiyoruz. Fatih Terim hoca bizi zaten iyi tanıyor. Böyle bir şey olursa kulübün bize ulaşması yeterli. Gereken yapılır. Yunus her zaman bir gün Türkiye'de futbol oynamak istediğini söyledi. Belki o gün gelmiştir. Fatih Terim ile Yunus'un teması var. Zaman zaman görüşürler; ama transfer konusunda görüşmek isterlerse, her zaman görüşmeye hazırım" diye konuştu.

28 yaşındaki futbolcu geçen sezon kiralık olarak Union Berlin'de 15 maçta forma giyerken 2 de asist yapmıştı.

Kariyerinde Borussia Mönchengladbach, Mainz, Wolfsburg ve Union Berlin takımları bulunan Yunus Mallı, 2016/2017 sezonunun devre arasında 12,5 milyon euro bonservis bedeli ile Mainz'den Wolfsburg'a transfer olmuştu.

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